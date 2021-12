Kann an einem Ort, an dem der Tod immer präsent ist, so etwas wie Weihnachtsstimmung aufkommen? Ja, sagen die Mitarbeitenden im Hospiz Haus Magdalena in Pirmasens.

Im Hospiz Haus Magdalena in Pirmasens ist alles weihnachtlich geschmückt. SWR Durch die Flure des Hospizes schallen Weihnachtslieder - gespielt auf einer Mundharmonika. Ein Bewohner spielt immer dann, wenn es ihm gut genug geht - sehr zur Freude der Mitarbeiter und der anderen Gäste. Geschmückte Tannenbäume stehen im Eingang und im Speisesaal, überall leuchten Lichter, die weihnachtliche Atmosphäre ist zu spüren. Andacht an Heiligabend in Pirmasenser Hospiz Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Weihnachten in dem Hospiz immer eine besondere Zeit, sagt Leiterin Simone Jennewein. An Heiligabend sei zum Beispiel eine Andacht geplant - auch ein Seelsorger kommt ins Haus. "Wir wollen den Menschen, die hier leben und deren Angehörigen ein möglichst friedvolles Weihnachtsfest bescheren." Der Tod ist in einem Hospiz natürlich allgegenwärtig. Aber trotzdem freuten sich die schwerkranken Gäste auf das Fest, sagt die stellvertretende Hospizleiterin Nicole Stein. Vor allem darauf, Weihnachten nochmal mit den Angehörigen feiern zu können. Und wer keine Angehörigen mehr hat, der feiert mit den Pflegekräften. "Für uns ist es schön, dass wir den Gästen Zeit schenken können, denn Zeit ist etwas besonderes", sagt Nicole Stein. Kulinarische Wünsche werden erfüllt In der Weihnachtszeit kommen besonders die kulinarischen Wünsche der Gäste nicht zu kurz. Dafür ist Iris Huppert zuständig. Was immer sie organisieren könne, werde dann auch gekocht. "Wenn jemand Lachs mit Rührei haben möchte, dann bekommt er das eben." Große Pläne mache sie aber vorher nicht - sie wolle erst einmal schauen, wie es den Gästen an Weihnachten gesundheitlich geht. Das Hospiz Haus Magdalena in Pirmasens. SWR Trauer und Glück liegen eng beieinander Aber egal, wie viel Mühe sich die Mitarbeitenden geben - die Trauer schwingt im Haus Magdalena immer mit. Iris Huppert erinnert sich an eine Mutter, deren Kinder und Enkelkinder sie an Weihnachten besuchten. "Die Frau musste weinen. Einmal, weil sie das Glück empfand, nochmal Weihnachten mit den Kindern zu verbringen. Aber auch, weil ihr bewusst war, dass es für sie das letzte Weihnachten sein wird." Wer solche Szenen mitbekommt, der erlebt selbst auch Weihnachten anders. Die Beschäftigten freuten sich am meisten, wenn sie zusammen sein könnten, sagt Iris Huppert. "Exklusives Essen und teure Geschenke sind in den Hintergrund gerückt. Für uns ist die Zeit wichtig - und dass wir uns gesund treffen."