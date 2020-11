Die Handelskette Wasgau mit Sitz in Pirmasens zahlt allen Vollzeit-Mitarbeitenden in Filialen, Logistik, Metzgerei- und Bäckerei-Produktion einen Corona-Bonus in Höhe von 400 Euro. Wie das Unternehmen mitteilt, erhalten Teilzeitkräfte eine anteilige Summe, die noch im Oktober in bar ausgezahlt wird. Die Wasgau AG betreibt 75 Supermärkte und sechs Cash+Carry-Betriebe für Gastronomen und Großverbraucher. Der Konzern besitzt eine eigene Bäckerei und Metzgerei.