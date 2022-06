Wasgau AG steigert trotz Pandemie den Umsatz

per Mail teilen

Die pfälzische Lebensmittelkette Wasgau mit Sitz in Pirmasens hat im vergangenen Jahr ihren Umsatz auf 565 Millionen Euro gesteigert. Wie der Konzern mitteilt, ist das im Vergleich zum Jahr 2019 ein Plus von knapp 4 Prozent. Trotz der Corona-Pandemie und Lieferschwierigkeiten habe man ein sehr gutes Ergebnis erzielen können. Auch das neue Geschäftsjahr sei trotz Pandemie und Ukraine-Krise gut gestartet. Der WASGAU Konzern betreibt mehr als 70 Supermärkte und sechs Großverbrauchermärkte, vor allem in der Pfalz und im Saarland.