Warteschlangen vor Wahllokalen möglich

Die Stadtverwaltung Pirmasens macht darauf aufmerksam, dass es bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag Warteschlangen vor den Wahllokalen geben könnte. Hintergrund sind die Hygienemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie. So müssen im Wahllokal Abstände eingehalten werden, außerdem müssen die Hände desinfiziert und medizinische Masken getragen werden. Die Stadtverwaltung Pirmasens rät den Wählerinnen und Wählern, nicht während der Stoßzeiten zwischen 10 und 12 sowie zwischen 14 und 15 Uhr in die Wahllokale zu kommen.