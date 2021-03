Die Bestattungskultur ist im Umbruch. Große Grabstätten sind kaum noch zu bezahlen, der Trend geht zu Urnenbestattungen. Der Waldfriedhof Pirmasens ändert deshalb sein Konzept.

Für die letzte Ruhestätte gibt es allein auf dem Pirmasenser Waldfriedhof aktuell 14 unterschiedliche Bestattungsarten, sagt André Jankwitz, der Leiter des Garten- und Friedhofsamts in Pirmasens: „Während die klassischen Erdbestattungen weiter rückläufig sind (20 Prozent), nimmt die Zahl der Urnenbestattungen (80 Prozent) weiter zu.“

Auf dem Gelände stehen viele alte Fichten SWR

Der Landesrechnungshof hat Pirmasens wegen des Defizits gerügt

Der Wandel in der Bestattungskultur und die sinkende Bevölkerung hat in den vergangenen Jahrzehnten dazu geführt, dass die Fläche des 1924 eröffneten Waldfriedhofs inzwischen überdimensioniert ist. Die Unterhaltung ist zu teuer geworden. Hinzu kommt ein Bestand von rund 15.000 Bäumen, die gepflegt oder teilweise gefällt werden müssen, weil sie nicht mehr sicher sind. All das verursacht hohe Kosten, die der Landesrechnungshof schon in seinem Jahresbericht 2013 bemängelt hat.

Neue Ideen für die Zukunft des Waldfriedhofs in Pirmasens

Vor diesem Hintergrund hat das Garten- und Friedhofsamt ein umfassendes Konzept erarbeitet. Ziel sei es, die weitläufige Anlage auch künftig erhalten und wirtschaftlich führen zu können, sagt Projektleiter Hans-Jürgen Heß. Das Papier wird zunächst im Ausschuss für Landwirtschaft, Grünflächen und Friedhofswesen beraten und dann an die politischen Gremien im Hauptausschuss bzw. Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Auf dem modernen Teil des Waldfriedhofs sind die Gräber kleiner SWR

Das Gelände des Waldfriedhofs wird verkleinert

In den kommenden Jahren will das Garten- und Friedhofsamt einige Gräberfelder schließen, sagt der Pirmasenser Bürgermeister Michael Maas (CDU). Dafür sollen andere Gräberfelder so umgebaut werden, dass Besucher und Fahrzeuge sie barrierefrei erreichen können. Unter anderem sollen schmale Wege verbreitert werden und neue Parkplätze entstehen.

Die schmalen Wege auf dem Waldfriedhof sind nicht barrierefrei SWR

Alte Gräber auf dem Waldfriedhof erhalten und neu nutzen

Auf dem Pirmasenser Waldfriedhof sollen neue Formen der Bestattungskultur entstehen. Zum Beispiel wird ein Memoriam-Garten eingerichtet, der als parkähnlich angelegte Trauerstätte in der Nähe der anonymen Gräber angelegt werden soll.

Eine große Grabstätte kann zum Sammelgrab für mehrere Urnenbestattungen werden SWR

Ganz neu ist die Idee, sehenswerte alte Grabstätten, die zum Teil unter Denkmalschutz stehen, für Urnenruhegemeinschaften zu nutzen, erläutert Hans-Jürgen Heß. „Das heißt, wir wollen die schönen Gräber als Background erhalten und wollen davor Urnengemeinschafts-Grabanlagen anbieten, die dann natürlich von einem Gärtner dauerhaft gepflegt werden. Das ist für viele ältere Leute sehr lohnenswert, denn sie haben einfach die Gewissheit und die Sicherheit, ich bin hier ordnungsgemäß beigesetzt, ich liege hier sauber in Würde. Die Würde ist für die alten Leute das Wichtigste und das dürfen wir ihnen nicht nehmen.“