In den vergangenen Tagen hat es vermehrt Betrugsversuche von unbekannten Anrufern in Pirmasens und Zweibrücken gegeben. Nach Angaben der Polizei nutzen die Betrüger dabei unterschiedliche Tricks.

Die Betrüger rufen demnach vor allem ältere Menschen an. Sie geben sich dann als Polizisten aus, die über angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren wollen. Dann erkundigten sie sich, ob die Angerufenen Wertsachen im Haus haben. Anschließend versuchen sie die Wertsachen von den Senioren an der Haustür abzuholen. Eine andere Variante ist der sogenannte Enkeltrick. Dabei rufen vermeintliche Verwandte ältere Menschen an, geben sich als Familienmitglied aus und fordern Geld, weil sie angeblich in einer Notsituation seien. Außerdem warnt die Polizei vor unbekannten Anrufern, die vorgeben, die Senioren hätten ein Gewinnspiel gewonnen. Sie geben dann an, dass zunächst Kosten anfallen würden, bevor der Gewinn ausgezahlt werden könne.