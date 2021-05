per Mail teilen

Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße überprüft momentan, ob die Schließung einer Klärschlammtrocknungsanlage in Pirmasens-Fehrbach rechtens ist. Die zuständige Aufsichtsbehörde SGD Süd hat die Anlage im Februar stillgelegt. Grund dafür waren den Angaben nach eine massive Geruchsbelästigung der Anwohner und zum Teil stark erhöhte Grenzwerte. Die Betreiber haben daraufhin Widerspruch eingelegt. Die SGD Süd musste deshalb eine Stellungnahme beim Verwaltungsgericht einreichen. Diese werde nun überprüft. Wie lange die Prüfung in Anspruch nimmt, teilte das Gericht nicht mit.