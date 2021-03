Die Stadt Pirmasens verlängert die Corona-Schutzmaßnahmen bis nach Ostern. Nach Angaben der Stadt überschreitet der Inzidenzwert weiter die kritische Marke von 100.

Deshalb sollen die vom Land angeordneten Maßnahmen vorerst bis einschließlich 11. April gelten. Das bedeutet unter anderem, dass Bürgerinnen und Bürger in Geschäften in Pirmasens weiterhin nur noch mit Termin einkaufen können.

Nächtliche Ausgangssperre in Pirmasens gilt weiterhin

Außerdem gilt in Pirmasens nun weiter eine nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr. Auch körpernahe Dienstleistungen, wie Rasuren beim Frisör, sind nicht erlaubt. Zusätzlich sollen auch die persönlichen Kontakte weiterhin eingeschränkt werden.

Corona-Notbremse für Pirmasens wurde vom Land verordnet

Trotz der hohen Werte hatte Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) Anfang März zunächst nur teilweise strengere Corona-Maßnahmen in Pirmasens umgesetzt. Die Geschäfte waren weiter geöffnet, weil die Stadt das damit begründete, dass der starke Anstieg der Corona-Fälle vor allem auf Ausbrüche in Kindergärten zurückzuführen sei - die Läden hatten keinen Anteil daran. Eine Schließung des Einzelhandels sei deswegen unverhältnismäßig.

Land zwang Pirmasens per Erlass zur Notbremse

Das sah die Landesregierung anders: Sie habe "zusätzliche Mechanismen" in Kraft gesetzt, um die Bevölkerung zu schützen. Diese Maßnahmen seien im "Bündnis für sicheres Öffnen" auch mit Kammern, Einzelhandel und Kommunen vor Beginn der neuerlichen Lockerungen klar abgesprochen. Andere Kommunen mit Inzidenzen über 100 hätten sich an die Vereinbarung gehalten, beispielsweise der Kreis Altenkirchen und die Stadt Frankenthal. Lediglich in der Stadt Pirmasens habe das Land nun mit Hilfe eines Erlasses veranlasst, dass die Allgemeinverfügung in Kraft tritt.