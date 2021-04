per Mail teilen

Ein Jahr und neun Monate Haft auf Bewährung - das ist das Urteil des Amtsgerichtes Pirmasens gegen einen ehemaligen Gerichtsvollzieher. Das Gericht verurteilte ihn wegen Untreue.

Neben der Bewährungsstrafe muss der 58-Jährige auch noch 7.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht, denn der Anwalt des Angeklagten kündigte noch im Gerichtssaal Berufung gegen das Urteil an. Schließlich geht es hier auch um Pensionsansprüche des ehemaligen Beamten, die bei diesem Urteil wohl verfallen würden.

Untreue in 88 Fällen

Das Amtsgericht Pirmasens sah es als erwiesen an, dass der ehemalige Gerichtsvollzieher jahrelang Geld veruntreut hat. Er wurde in 88 Fällen schuldig gesprochen. Nach Ansicht des Richters handelte der Mann vorsätzlich. Dass er an Depressionen litt, habe keine Auswirkungen auf sein Vorgehen gehabt.

Unter anderem soll der Verurteilte jahrelang Gebühren und Pauschalen erhoben haben, die gar nicht angefallen waren. Insgesamt habe er sich auf diese Weise mehr als 4.000 Euro erschlichen, so der Richter in seiner Urteilsbegründung.

Der Mann hatte in dem Prozess ausgesagt, ihm seien die Fehler unwissentlich passiert. Einem Bezirksrevisor waren die Unregelmäßigkeiten bei Überprüfungen jahrelang nicht aufgefallen. Erst als der Revisor krank wurde und ein Kollege die Prüfungen übernahm, entdeckte dieser die Ungereimtheiten.