In Pirmasens haben zwei Anhänger eines Traktors einen hohen Schaden verursacht. In Otterberg wurde bei einem weiteren Unfall eine Frau schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, hatte eine 58-Jährige mit ihrem Pkw auf der Landstraße zwischen Otterberg und Schneckenhausen zwei andere Fahrzeuge überholt. Ihr Auto stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die 58-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des anderen Pkw wurde leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Unfallverursacherin nicht auf den entgegenkommenden Verkehr geachtet. Ihr wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 24.000 Euro.

Fünf Autos in Pirmasens beschädigt

Bei dem Unfall in Pirmasens entstand hoher Sachschaden. Polizei Pirmasens

In Pirmasens war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Traktor mit zwei Anhängern am Dienstagabend auf der Schützenstraße gefahren. In Höhe der Jugendherberge hatten die Sicherungsstifte zwischen der Zugmaschine und dem ersten Anhänger nachgegeben - die Ursache ist noch unbekannt.

Beide Anhänger machten sich daraufhin selbstständig und rollten die abschüssige Straße hinunter. Dabei rammten sie drei Autos. Bei zwei weiteren Autos kamen sie schließlich zum Stehen. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden an den Pkw auf rund 70.000 Euro. Verletzt wurde niemand.