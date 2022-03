In Pirmasens ist am Sonntag ein Wettbüro überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat gegen 11 Uhr ein Mann die Räume in der Ringstraße. Als die Kassiererin ihn ansprach, habe er sie gepackt und ihr gesagt, dass er ihr nichts tun wolle. Ihm gehe es nur um das Geld. Die Frau gab ihm daraufhin mehr als 1.000 Euro Bargeld und einen Geldbeutel mit Wechselgeld. Der Täter verstaute das Diebesgut in seinem Rucksack und flüchtete in Richtung Bahnhof. Nach Angaben der Polizei war er groß und kräftig, trug Bart, eine rote Baseballmütze, einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose sowie den grauen Rucksack.