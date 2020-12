Die Stadt Pirmasens erprobt am Hugo Ball-Gymnasium eine neu entwickelte Lüftungsanlage für Klassenräume. Sie soll Corona-Viren herausfiltern - und hat große zusätzliche Vorteile.

Die Anlage hat die Stadt Pirmasens gemeinsam mit dem örtlichen Prüf- und Forschungsinstitut entwickelt. Die warme Luft steigt in den oberen Bereich des Raums. Dort wird sie abgesaugt und über ein Rohrsystem nach draußen geleitet. Frischluft wird über ein gekipptes Fenster zugeführt.

Vorbild ist Mainzer Lüftungsanlage für Grundschulen

Die Anlage ist nach Angaben der Stadt Pirmasens an das Selbstbausystems des Mainzer Max Planck-Institutes für Chemie angelehnt. Das Pirmasenser System kann dauerhaft in den Klassenräumen installiert werden. Es ist so gedämmt, dass der Unterricht nicht durch Geräusche gestört wird.

Dieses Gerät misst den Anteil der Aerosole in der Raumluft am Hugo-Ball-Gymnasium in Pirmasens. SWR

Am Montag will der Stadtrat über eine Einführung des Systems in allen Schulen beraten. In Pirmasens könnten 450 Klassenzimmer ausgestattet werden. Die Kosten dafür lägen bei rund 225.000 Euro und sollen aus den städtischen Corona-Mitteln aufgebracht werden.