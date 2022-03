Südwestpfalz Touristik entscheidet über Haushalt

per Mail teilen

Die Südwestpfalz Touristik entscheidet am Mittwoch darüber, wie viel Geld sie für welche Projekte in diesem Jahr ausgibt. Nach Angaben der Kreisverwaltung steht bei der Online-Mitgliederversammlung der Haushalts 2022 auf der Tagesordnung. Außerdem werde ein Vertreter des Vorstands neu gewählt. Die Südwestpfalz Touristik war als Verein gegründet worden und fördert den Tourismus in der Region. Ziel ist es nach Angaben der Kreisverwaltung, einen besonders umweltverträglichen Tourismus im Pfälzerwald anzubieten.