Der Verein „Südwestpfalz Touristik“ fordert die Landesregierung auf, das Beherbergungsverbot aufzuheben. Aufgrund der niedrigen Corona-Inzidenzwerte bestehe dafür kein Anlass mehr.

Das Beherbergungsverbot bei touristischen Reisen gilt aufgrund der Corona-Pandemie bereits seit sieben Monaten. Wie die „Südwestpfalz Touristik“ mitteilt, hätten die Hygienekonzepte im vergangenen Jahr jedoch sehr gut funktioniert. Bei Hotels und Ferienwohnungen seien keine Infektionsketten nachgewiesen worden. Daher wendet sich der Verein nun direkt an die Ministerpräsidentin. Dreyer (SPD) solle sich stärker für die Touristikbranche einsetzen, damit die Betriebe in den Pfingstferien wieder regulär öffnen könnten. Landrätin Susanne Ganster sagte, der Tourismus brauche eine verlässliche Öffnungsperspektive. Da die Südwestpfalz maßgeblich vom Tourismus lebe, gehe es in vielen Betrieben um die Existenz.