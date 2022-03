Stadt sucht Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge

per Mail teilen

Die Stadt Pirmasens sucht nach wie vor Wohnraum für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. Menschen, die den Geflüchteten Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, können sich unter der E-Mail hilfe@pirmasens.de melden. Die Stadtverwaltung ist außerdem noch auf der Suche nach Möbeln. Benötigt werden beispielsweise Esstische, Stühle, Betten und Kleiderschränke. Aber auch Elektrogeräte wie Kühlschränke oder Waschmaschinen. Pirmasens wolle den Geflüchteten bieten, was sie in ihrer Heimat aufgeben mussten, so Oberbürgermeister Markus Zwick.