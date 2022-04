Strom und Gas werden teurer

per Mail teilen

Ab heute erhöhen die Stadtwerke Pirmasens ihre Strom- und Gaspreise.

Der Strom wird rund fünf Prozent teurer, der Gaspreis steigt um rund acht Prozent. Die Stadtwerke hatte bereits Mitte Februar die Preiserhöhung wegen höherer Kosten an den Energiemärkten angekündigt. Mit dem Krieg in der Ukraine hängt der Anstieg nach Angaben der Stadtwerke nicht zusammen. Damit wird der Strom für einen Zwei-Personenhaushalt in Pirmasens rund 25 Euro teurer im Jahr, beim Gas muss der Haushalt sogar rund 64 Euro pro Jahr mehr zahlen.