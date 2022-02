Pirmasens: Stadtrat stimmt für höhere Grundsteuer

Der Pirmasenser Stadtrat hat einer Erhöhung der Grundsteuer B zugestimmt. Die Aufsichtsbehörde ADD hatte zuvor angekündigt, den Haushalt für das Jahr 2022 nur zu genehmigen, wenn der Steuersatz angehoben wird.

Die Aufsichtsbehörde ADD hatte für ihre Forderung, die Steuern zu erhöhen heftige Kritik bei der Stadtratssitzung geerntet. Die ADD und somit das Land übe Druck auf die Stadt Pirmasens auf, heißt es zum Beispiel aus den Reihen der Fraktionen CDU und Linke. Die Forderung der ADD fühle sich wie eine Erpressung an. Die CDU sehe vor allem das Land in der Pflicht, einen angemessenen kommunalen Ausgleich zu schaffen. Im Vergleich zu anderen Kommunen in Rheinland-Pfalz und in ganz Deutschland, sei der Grundsteuersatz in Pirmasens unterdurchschnittlich, mahnte wiederum ADD-Vizepräsidentin Hermann. Die anvisierte Steuererhöhung sei deshalb bereits ein Kompromiss seitens der ADD. Mit dem Beschluss des Stadtrats wird die Grundsteuer B nun leicht erhöht. Für ein Einfamilienhaus fallen künftig im Jahr etwa 20 Euro mehr Steuern an.

ADD hatte gedroht, Haushalt nicht zu genehmigen

Eigentlich hatte sich Pirmasens dazu entschieden, die Steuern nicht zu erhöhen. Zu groß war die Sorge, dass die hoch verschuldete Stadt, die sich laut Oberbürgermeister Markus Zwick gerade im Aufschwung befindet, durch eine Steuererhöhung wieder in eine Abwärtsspirale gerät. Die Kommunalaufsicht ADD hat der Stadtverwaltung jedoch unmissverständlich klar gemacht: Wenn Pirmasens die Grundsteuer nicht erhöht, wird der Haushalt 2022 nicht genehmigt.

Haushaltsfreie Zeit wäre für Pirmasens die Folge gewesen

Hätte sich der Stadtrat am Montag gegen eine Erhöhung der Grundsteuer entscheiden und hätte die ADD daher den Haushalt tatsächlich abgelehnt, dann wäre Pirmasens in die sogenannte haushaltsfreie Zeit gerutscht. Die Stadt darf in so einem Fall nur noch Geld für zwingend notwendige Dinge ausgeben. Kaiserslautern war im vergangenen Jahr ebenfalls mehrere Wochen in der haushaltsfreien Zeit, was zu zahlreichen Problemen bei Einrichtungen wie dem Zoo oder der Gartenschau geführt hat, die normalerweise von der Stadt finanziell unterstützt werden.

Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) sieht den Stadtrat vor einer schwierigen Entscheidung. Eine Erhöhung der Grundsteuer in Pirmasens könne die Stadt in eine Abwärtsspirale führen. SWR Montage: SWR, Markus Zwick

20 Euro pro Jahr mehr für ein Einfamilienhaus in Pirmasens

Konkret geht es in Pirmasens um eine Erhöhung der Grundsteuer B. Nach Berechnungen der Stadtverwaltung wären das Mehreinnahmen von etwa 500.000 Euro im Jahr. Umgerechnet heißt das für die Bürger: Für ein Einfamilienhaus würden beispielsweise etwa 20 Euro Grundsteuer im Jahr mehr anfallen.