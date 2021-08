Die Stadt Pirmasens ist weiterhin die am höchsten verschuldete Stadt in Deutschland. Doch auch Zweibrücken und Kaiserslautern liegen im Städtevergleich nur knapp dahinter.

Pirmasens gehört bereits seit Jahren zu den am meisten verschuldeten Kommunen in Deutschland. Zuletzt war die Stadt trauriger Spitzenreiter in der bundesweiten Schuldenstatistik. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, hat sich daran erneut nichts geändert. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 9.870 Euro belegt Pirmasens weiterhin den ersten Platz in der Schulden-Tabelle.

Pirmasens Schulden-Primus in Deutschland

Doch auch die übrigen Kommunen in der Westpfalz kommen nicht besonders gut weg. Die Städte Zweibrücken und Kaiserslautern liegen im Vergleich der kreisfreien Städte nur knapp hinter Pirmasens. Bei den Landkreisen stammt der Schulden-Spitzenreiter ebenfalls aus der Westpfalz: Hier liegt der Kreis Kusel mit einer Schuldenlast von 6.430 Euro pro Einwohner vorne. Erstmals taucht in der Statistik auch der Donnersbergkreis unter den 20 am höchsten verschuldeten Kommunen in Deutschland auf.

Ist das Land Schuld am Schuldenberg?

Bei der Stadt Pirmasens belaufen sich die Schulden auf rund eine halbe Milliarde Euro. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) betont immer wieder: Die Stadt sei dafür nicht verantwortlich. Denn die hohen Schulden rührten daher, dass Bund und Land den Kommunen Aufgaben übertragen, aber nicht die entsprechenden Mittel dazu bereitstellten. "Bei uns sind das insbesondere Aufgaben der Jugendhilfe, der Sozialhilfe, die Unterkunftskosten beim Jobcenter, die hier stark durchschlagen. Bei diesen übertragenen Aufgaben entstehen unsere Schulden", so Zwick.

Bündnis fordert bessere finanzielle Ausstattung vom Land

In Rheinland-Pfalz hat sich ein Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse im Land formiert. Auf Initiative des DGB Bezirks Rheinland-Pfalz/Saarland haben sich der Landkreistag, Städtetag, Gemeinde- und Städtebund, die Handwerkskammern sowie die Industrie- und Handelskammern zusammengeschlossen. In einem Appell des Bündnisses heißt es, die finanziellen Nöte der Kommunen gefährdeten die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und den Zusammenhalt in Rheinland-Pfalz. Sportplatz, Kultur, freiwillige Feuerwehr, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder, soziale Leistungen, öffentliche Infrastruktur, Klimaschutz und Öffentlicher Personennahverkehr: "Das dafür benötigte Geld ist in vielen Kommunen nicht mehr vorhanden", so die Erklärung.

Rheinland-Pfalz hilft weniger als andere Bundesländer

Ein Großteil der Gesamtverschuldung in den Kommunen sind nach Angaben des Statistischen Landesamtes durch sogenannte Liquiditätskredite verursacht. Sie sind eigentlich dafür gedacht, angespannte Finanzlagen aufgrund leerer Kassen vorübergehend zu überbrücken. Deutschlandweit sind die Kommunen in Rheinland-Pfalz am höchsten verschuldet. Das liege daran, dass andere Bundesländer bei der Schuldentilgung mehr geholfen hätten.