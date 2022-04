Die Stadt Pirmasens hat am Mittwoch ihr neues Ferienprogramm vorgestellt. Familien mit Kindern und Jugendlichen können in den Oster-, Sommer- und Herbstferien an verschiedenen Angeboten teilnehmen.

In diesem Jahr geht es vor allem um die Themen Natur, Umwelt und Kreativität. Die Stadt Pirmasens bietet Familien unter anderem Freizeiten, Tagesaktionen und Ferienbetreuung an. Was konkret gemacht werden kann, richtet sich nach Angaben der Stadt danach, was mit entsprechenden Hygienekonzepten zur jeweiligen Zeit möglich ist. Ziel des Programms ist es unter anderem, die Sozialkompetenz der Kinder zu fördern und den Eltern eine sinnvolle Betreuung ihrer Kinder anzubieten. Außerdem können sich Interessierte während des Ferienprogramms im Jugendbereich weiterbilden, um zum Beispiel als ehrenamtliche Betreuer in Vereinen aktiv zu werden. Für Familien mit geringem Einkommen übernimmt die Stadt Pirmasens 50 Prozent der Kosten.