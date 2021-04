per Mail teilen

Die Stadt Pirmasens führt das Gutscheinsystem „KeepLocal“ ein. Es soll lokale Unternehmen unterstützen. Die Gutscheine werden nach Angaben der Stadt zunächst bei etwa 40 Verkaufsstellen angeboten. Der Betrag könne frei gewählt werden. Der Vorteil der Gutscheine sei, dass man ihn nicht nur in einem, sondern in mehren Geschäften einlösen könne. Auch die Pirmasenser Händler und deren Mitarbeiter sollen von dem Gutscheinsystem profitieren können. Unternehmen könnten die Gutscheine ihren Mitarbeitern schenken, es entfallen dafür dann Steuer- und Sozialabgaben. Ziel der Stadt Pirmasens ist es, dass die Gutscheine im Mai an etwa 100 Verkaufsstellen angeboten werden. Ende April finde eine Infoveranstaltung für Unternehmen statt.