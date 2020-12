Der Pirmasenser Stadtrat wird in seiner Sitzung am Montag einen Sachstandsbericht zum Digitalpakt abgeben. Die digitale Infrastruktur an allgemein- und berufsbildenden Schulen in Pirmasens soll bis zum Jahr 2024 mit insgesamt rund 2,65 Millionen Euro ausgebaut werden. Ein Großteil des Geldes kommt vom Bund, die Stadtverwaltung steuert rund 266 000 Euro bei. Der Digitalpakt Schule soll den digitalen Wandel im Schulwesen gestalten. Der Bund unterstützt Länder und Gemeinden bei Investitionen in die digitale kommunale Bildungsinfrastruktur. Für die Laufzeit von fünf Jahren beträgt das Finanzvolumen auf Bundesseite bis zum Jahr 2024 insgesamt fünf Milliarden Euro.