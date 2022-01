Stadt appelliert an Hundehalter

Die Stadt Pirmasens appelliert an Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Tiere ordnungsgemäß zu beseitigen. Weil das noch immer nicht in allen Fällen passiere, werde dieser Tage ein entsprechendes Schreiben an alle Hundebesitzer verschickt, so die Verwaltung. Sie könnten sich an 45 Stationen im Stadtgebiet und im Service-Center am Exerzierplatz kostenlose Hundekotbeutel besorgen. Wer einen solchen beim Gassigehen nicht dabei habe, müsse mit einem Bußgeld rechnen. Gleiches gelte, wenn die Beutel einfach in der Landschaft statt in einem Mülleimer entsorgt würden.