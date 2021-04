Mit dem Start des neuen Kita-Gesetzes im Juli fallen in den Kitas in Pirmasens Stadt und Land verschiedene Sprachprogramme weg. Das Landes-Förderprogramm “Lerne die Sprache des Nachbarn“, speziell für die französische Sprachförderung in grenznahen Kitas, endet im damit. Stattdessen stellt das Land allen Kommunen neue Fördermittel zur Verfügung, mit denen sie beispielsweise auch zusätzliches Personal für Sozialarbeit und Integrationshilfen bezahlen sollen. Für die Kitas in und um Pirmasens wird es nach Angaben der Stadt künftig insgesamt sechs sogenannte Sprachförderkräfte für 20 Kitas geben. Voraussetzung, dass die Mitarbeiter bezuschusst werden, ist eine pädagogische Ausbildung.