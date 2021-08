per Mail teilen

Im Strecktalpark in Pirmasens gibt es ab heute kostenlose Gesundheits- und Fitnessangebote für jedermann. Die Pirmasenser Firnessstudios stellen ihre Trainer und Kursleiter für verschiedene Kurse zur Verfügung. Jeder, der will, kann ohne Voranmeldung mitmachen. Die Stadt teilte mit, man habe die Kurse eingerichtet, weil viele Menschen während des Lockdowns keine Möglichkeit gehabt hätten, Sport zu treiben. Die Kurse beginnen um 18.30 im Strecktalpark, sie soll es an den kommenden neun Donnerstagen bis Mitte September geben.