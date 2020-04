Die Sparkasse Südwestpfalz schließt heute neun ihrer Filialen. Nach Angaben der Sparkasse wird an den Standorten künftig keine persönliche Beratung mehr angeboten. Von den Schließungen betroffen sind unter anderem die Sparkassen-Filialen in Lemberg, Rieschweiler, Wallhalben und Hornbach. Allerdings sollen überall Geldautomaten erhalten bleiben, damit die Menschen vor Ort noch Geld abheben und Überweisungen tätigen können. In Heltersberg hatte die angekündigte Schließung für besonders großen Unmut gesorgt. Dort sollte es nach den Plänen der Sparkasse auch keinen Automaten mehr geben. Nach Protesten der Bürger hatte die Sparkasse aber eingelenkt und will auch dort einen Geldautomaten stehen lassen. Damit sich diese rentieren, gebe es vielerorts auch gemeinsame Geldautomaten mit der VR-Bank.