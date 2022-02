In Pirmasens wird am Freitag eine Sonderausstellung zur Verfolgung der Juden im Zweiten Weltkrieg eröffnet. Damals waren viele tausend Jüdinnen und Juden aus der Pfalz, Baden und dem Saarland nach Frankreich deportiert worden.

"Camp de Gurs" hieß das Internierungslager, in das allein über 800 Menschen aus der Pfalz verschleppt worden waren. Die Deportation von damals gilt als eine der ersten von jüdischen Deutschen aus ihrer Heimat. Die Ausstellung mit dem Namen "Gurs 1940" erzählt davon mit Fotografien und Zeitungsausschnitten. Es geht um Täter, Betroffene aber auch Nutznießer, die aus verschiedenen Perspektiven in den Blick genommen werden. Auch Schülerinnen und Schüler aus der Region haben sich beteiligt und auf Infotafeln einzelne Schicksale aus Pirmasens vorgestellt. Die Sonderausstellung läuft bis zum 3. April. Das Stadtmuseum "Altes Rathaus" in Pirmasens hat von Dienstag bis Sonntag immer Nachmittags geöffnet.