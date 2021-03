Die Schüler ab den siebten Klassen werden in Pirmasens frühestens ab dem 12. April wieder in den Schulen unterrichtet. Darauf haben sich Stadt, Aufsichtsdirektion und die Schulen geeinigt. In der Woche nach den Osterferien wird es für die Schüler ab der siebten Klasse noch Homeschooling geben. Grundschüler und die fünften und sechsten Klassen werden dagegen weiterhin im Wechselunterricht oder Klassenverband unterrichtet. Diese Regelung war in Kraft getreten, nachdem Pirmasens wegen hoher Inzidenzzahlen die sogenannte Corona-Notbremse ziehen musste.