In Pirmasens müssen ab Montag alle Schulen schließen. Die Kinder und Jugendlichen werden dann wieder per Fernunterricht unterrichtet. Die Inzidenz in Pirmasens liegt derzeit bei 178. Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes, das ab morgen gilt, müssen Schulen ab einem Inzidenzwert von 165 schließen. Auch die Kindergärten müssen ab Montag wieder geschlossen bleiben, heißt es von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD. Allerdings werde sowohl in den Schulen der Stadt, als auch in den Kindergärten eine Notbetreuung angeboten. Im Donnersbergkreis sind die Schulen wegen eines Inzidenzwertes von über 200 bereits seit gestern geschlossen. Nur die Schüler der Berufsbildenden Schule und der Abschlußklassen durften weiter vor Ort unterrichtet werden. Ab Montag müssen nun auch sie zu hause bleiben.