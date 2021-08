In Pirmasens beginnt die Schulbuchausleihe. Die Bücher werden eine Woche lang jeweils zwischen 8 und 17 Uhr in der Messehalle in Pirmasens ausgegeben. Dazu müssen die Schülerinnen und Schüler die entsprechenden Ausgabescheine vorlegen. Heute bekommen die Schüler der Realschule Plus Kirchberg und der Robert-Schumann-Grundschule ihre Bücher, morgen sind dann die Grundschule Wittelsbach und das Hugo Ball-Gymnasium an der Reihe. Die anderen Schulen sind bis zum 31. August an jeweils einem Tag dran.