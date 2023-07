Pirmasens feiert im August Schlabbeflickerfestival

Die Stadt Pirmasens feiert im August erstmals das Schlabbeflickerfestival. Damit werden das Exe- und Schlabbeflickerfest zu einem großen dreitägigen Fest zusammengelegt.

Ab dem 4. August verwandelt sich die Innenstadt von Pirmasens nach Angaben der Stadt für drei Tage in eine große Party-Fläche. Das Programm mit Live-Musik, Straßenkünstlern und Höhenfeuerwerk soll sich an drei verschiedenen Orten über die Stadt verteilen.

Verschiedene Spielorte auf dem Schlabbeflickerfestival

Das Hauptfest soll auf dem Exerzierplatz stattfinden. Auf einer großen Bühne werden sich verschiedene Bands die Klinke in die Hand geben und dort live spielen. Eröffnen wird das musikalische Programm die Pop-Rock-Soul-Band Brass Maschine. Eigens für die Jugend werden auf dem Münzplatz verschiedene DJs auflegen. Die Bahnhofstraße steht auf dem Teilstück von Münzplatz bis Fußgängerzone ganz im Zeichen der Kinder. Auf der sogenannten Kindermeile lockt unter anderem ein 50-Meter langer Hüpfburgparacours. Daneben sollen auch Clowns und Zauberkünstler für eine ausgelassene Stimmung sorgen.

Lokale Bands bekommen eine Plattform in Pirmasens

Der Schlossplatz verwandelt sich nach Angaben der Stadt in ein Freiluft-Atelier. Hier präsentieren sich unter anderem der Pirmasenser Kunstverein sowie die Gruppe Kunschd' Raum und laden zu Mitmach-Aktionen ein. Darüber hinaus werden andere Künstler und Künstlerinnen Einblicke in ihr Schaffen geben. Zudem hat die Stadt auch externe Künstlergruppen zum Festival eingeladen. So wird unter anderem die internationale Künstlergruooe GROTEST MARU am Samstag und Sonntag auf der Straße eine Stück präsentieren, das auch die Schuhgeschichte von Pirmasens beleuchtet.

Extra-Party für Feierwütige

Damit auch Nachtschwärmer auf ihre Kosten kommen, öffnet am Freitag- und am Samstagabend jeweils ab 23 Uhr die Messehalle 6A ihre Tore. Bis in die frühen Morgenstunden sollen DJs zur After-Showparty auflegen.

Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt und den nahen Outlets

Da auch Pirmasens lange Schuhhandels-Geschichte eine Rolle beim Festival spielen soll, hat die Stadt mit mehreren Schuhoutlets in der Region eine Kooperation geschlossen. So werden am Sonntag des Schlabbeflickerfestival zwischen 13 und 18 Uhr nicht nur zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt ihre Ladentür geöffnet haben, ein kostenloser Shuttle-Bus steuert im 30-Minuten-Takt die Schuh-Outlets an.



Mit dem neuen Konzept, das nach Stadtangaben 60 Stunden Programm bietet, will die Stadt künftig ein größeres und vielfältigeres Publikum ansprechen. Die Umsetzung soll die Stadt rund 130.000 Euro kosten.