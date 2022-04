Sanierung des Alten Friedhofs abgeschlossen

Die Restaurierungsarbeiten auf dem alten Friedhof in Pirmasens sind abgeschlossen. Drei Jahre lang hatte ein Steinmetz rund 100 Jahre alte Grabsteine in der denkmalgeschützten Parkanlage neu aufbereitet. Eigentlich sollten die Arbeiten innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein. Nach Angaben des Steinmetzes war das regnerische und kalte Wetter dafür verantwortlich, dass sich die Restaurierung verzögerte. In der ursprünglich barocken Friedhofsanlage im Zentrum von Pirmasens stehen Grabmäler aus dem Klassizismus, der Neugotik und aus dem Jugendstil. Nach Angaben der Stadt will sie mit der Restaurierung dazu Beitragen, den Wert der Grabmale zu erhalten. Finanziert wurde die Sanierung in Höhe von rund 150.000 Euro zum Großteil über Spenden und Zuschüsse.