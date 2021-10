Frau wegen Diebstahl und Körperverletzung vor Gericht

Vor dem Schöffengericht in Pirmasens muss sich am Donnerstag eine Frau wegen mehrerer Delikte verantworten. Ihr werden unter anderem Diebstahl, Körperverletzung und Nötigung vorgeworfen.

Wie eine Gerichtssprecherin sagte, soll die 61-Jährige im vergangenen Dezember in einem Schuhgeschäft im Landkreis Südwestpfalz fünf Paar Kinderschuhe gestohlen haben. Dabei sei sie von einer Zeugin beobachtet worden. Diese habe zeitgleich einen anderen Diebstahl in dem Geschäft bemerkt und sei dann der Frau mit den Kinderschuhen in der Tasche nach draußen gefolgt. Die mutmaßliche Diebin habe sich zunächst in einem Auto verbarrikadiert und sei schließlich losgefahren, obwohl sie keinen Führerschein besaß. Auf eine weitere Zeugin, die den Wagen aufhalten wollte, sei sie absichtlich und ungebremst zugefahren.