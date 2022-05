Mehr als 130 km/h: Roller sprengt das Messgerät

Da musste selbst die Polizei zweimal hinsehen: Der Roller eines 32-Jährigen musste auf den Prüfstand, weil er offenbar schneller fahren konnte, als erlaubt. Wie schnell, bleibt unklar: Das Messgerät war am Anschlag.

Die Polizei hielt den Rollerfahrer am Mittwochmorgen in Pirmasens zu einer Verkehrskontrolle an. Der 32-Jährige aus dem Landkreis Kaiserslautern gab an, dass der Roller 40 bis 60 Kilometer pro Stunden schnell fahren könne. Er selbst hatte jedoch lediglich einen Mofa-Führerschein. Damit dürfen Mopeds bis maximal 25 km/h gefahren werden. Allerdings hätte er den Führerschein ohnehin abgeben müssen, weil er zu viele Punkte in der Verkehrssünderdatei gesammelt hatte.

Prüfstand kann Höchstgeschwindigkeit nicht anzeigen

Die Polizisten glaubten dem Mann die Angaben der Höchstgeschwindigkeit aber offenbar nicht und stellten den Roller auf den Prüfstand. Dort folgte die nächste Überraschung: Die Skala des Messgeräts, die bis 130 km/h anzeigt, reichte nicht aus, um die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit des Rollers zu ermitteln. Das Fahrzeug wurde daraufhin sichergestellt.

Auf dem Roller ohne Führerschein: Fahrer erhält Anzeige

Der 32-jährige Fahrer erhielt eine Anzeige, weil er ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Nebenbei stellte sich laut Polizei heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn bestand. Dieser wurde jedoch nicht vollstreckt, weil der Mann die ausstehenden 900 Euro zahlen konnte. Wegen des getunten Rollers wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.