23 Kinder der Kita Wittelsbach in Pirmasens sind vorsorglich in Quarantäne. Das teilte ein Sprecher der Stadt mit. Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte habe sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, sei ein PCR-Test positiv gewesen. Vorsorglich befänden sich vier weitere Mitarbeiter in Quarantäne. Die betroffene Gruppe werde voraussichtlich bis 31. März 2021 geschlossen.