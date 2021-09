per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Pirmasens muss sich am Donnerstag ein Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Der Angeklagte soll nach Gerichtsangaben vor etwa fünf Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Südwestpfalz einem Kind pornografische Bilder gezeigt haben. Außerdem soll er an dem achtjährigen Kind dreimal sexuelle Handlungen vorgenommen haben.