Am Amtsgericht Pirmasens beginnt heute ein Prozess wegen Luftverschmutzung in der Südwestpfalz. Nach Angaben des Gerichts geht es um belasteten Bauschutt, der auf einer nicht genehmigten Deponie verbrannt worden sein soll.

In dem Prozess gibt es drei Angeklagte – darunter den Betreiber der illegalen Bauschutt-Deponie in Thaleischweiler-Fröschen. Auf der Anlage wurde unter anderem asbesthaltiges Material gelagert und verarbeitet. Laut Gericht sollen dort außerdem beschichtetes Altholz und Dachpappe in einem offenen Feuer verbrannt worden sein. So sei die Luft mit Schadstoffen verunreinigt worden. Bereits 2018 sollte die Deponie wegen einer fehlenden Genehmigung stillgelegt werden. Weil sich der Betreiber daran nicht gehalten hat, wurde er 2019 vom Amtsgericht Pirmasens verurteilt. Nun geht es vor Gericht erneut um die Anlage: Der Betreiber soll sie unter anderem Namen fortgeführt und die Luft verunreinigt haben.