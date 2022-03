per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Pirmasens muss sich am Mittwoch ein Mann unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll laut Anklage eine Frau in deren Wohnung mit Fäusten traktiert und ihren Kopf auf ein Waschbecken geschlagen haben. Außerdem soll er ihr gedroht haben sie umzubringen. Die Frau musste einen Tag im Krankenhaus behandelt werden. Der Mann hatte in der Tatnacht rund 1,3 Promille Alkohol im Blut.