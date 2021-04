Am Amtsgericht Pirmasens muss sich am Morgen ein Mann verantworten, der einen Gefangentransporter demoliert haben soll. Nach Angaben einer Sprecherin soll er seinen Kopf etwa ein Dutzend Mal gegen die Wand des Transporters geschlagen und so mehrere Dellen verursacht haben. Dabei habe der Angeklagte einen Schaden von 2.200 Euro verursacht. Warum der Mann in dem Gefangentransporter saß, konnte die Gerichtssprecherin nicht sagen.