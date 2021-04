Vor dem Amtsgericht Pirmasens muss sich heute ein Mann wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll seine Ehefrau mit einem Staubsaugerrohr verprügelt haben. Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, soll das Ehepaar in seiner Wohnung in Pirmasens in Streit geraten sein. Dabei soll der Mann den Staubsauger genommen und mit dem Rohr auf seine Frau eingeschlagen haben. Sie erlitt unter anderem eine Platzwunde am Hinterkopf.