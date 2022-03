Polizei testet neuen Blitzer an der B10 bei Pirmasens

per Mail teilen

Die Polizei testet derzeit einen neuen Blitzer an der B10 bei Pirmasens. Der Prototyp ist kleiner und leichter als die "Blitzeranhänger" und kann dadurch an noch mehr Stellen aufgebaut werden.

Die Polizei testet derzeit einen neuen Blitzer. Das Gerät steht zunächst in Höhe des Waldfriedhofs an der B10 bei Pirmasens. Polizeipräsidium Westpfalz

Das Polizeipräsidium Westpfalz testet noch bis Ende März ein neues Geschwindigkeitsmessgerät. Der Blitzer wird bis Mitte kommender Woche an der B10 beim Waldfriedhof in Pirmasens stehen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Gerät um einen Prototyp. Er wurde speziell nach den Ansprüchen der Polizei entwickelt. Wichtig sei, dass die Beamten unter anderem den Standort des Blitzers leicht ändern können.

Neuer Blitzer bei Pirmasens braucht deutlich weniger Platz

Das neue Gerät brauche außerdem deutlich weniger Platz als die großen "Blitzeranhänger", die bislang im Einsatz sind. Der Blitzer könne auf einer deutlich kleineren Fläche hinter einer Leitplanke aufgestellt werden. Auf diese Weise kann die Polizei die Geschwindigkeit nun auch an Stellen messen, wo das bisher nicht möglich war.

Bußgelder für zu schnelles Fahren Wer mit einem Pkw außerorts zu schnell fährt und dabei erwischt wird, muss sich laut Bußgeldkatalog auf ein Bußgeld zwischen 20 und 700 Euro einstellen, je nach Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung. Innerorts liegen die Bußgelder für zu schnelles Fahren zwischen 30 und 800 Euro. Ab einer Geschwindigkeit von 21 Kilometer pro Stunde zu viel gibt es außer- und innerorts einen Punkt. Ein Fahrverbot droht außerorts ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 km/h und innerorts ab 31 km/h zu schnell.



Eine komplette Übersicht über mögliche Bußgelder finden Sie online im Bußgeldkatalog.

Doch der neue Blitzer kann noch mehr. Nach Angaben der Polizei ist er nahezu sicher vor Vandalismus. Öl, Diesel oder Feuer könnten ihm nichts anhaben, man müsse nach einem solchen Anschlag allenfalls die Scheibe austauschen. Das Gerät blitzt auch schneller als bisherige Messgeräte. Dadurch könne die Polizei beispielsweise bessere Hinweise auf ein illegales Autorennen erhalten.

Prototyp soll auch gute Fotos von der linken Spur liefern

Die Kamera erfasse dabei alle drei Spuren. Ziel des Tests sei auch, ob die Bildqualität hoch genug ist, um auch von der linken Spur genaue Ergebnisse zu bekommen. Dort werde naturgemäß am häufigsten gerast. Durch den regelmäßigen Wechsel des Standorts soll zudem überprüft werden, wie schnell sich Autofahrer an einen neuen Blitzer gewöhnen und ab wann sie wieder aufs Gas treten.

Das Gerät könne zudem vier bis fünf Tage unabhängig betrieben werden, da es keine externe Stromversorgung benötigt. Nach Ende des Tests am 31. März wird die Polizei die Ergebnisse, die auch wissenschaftlich aufgearbeitet werden, an das Innenministerium schicken. Dort wird dann entschieden, ob und wie viele dieser Geräte für Rheinland-Pfalz in Zukunft angeschafft werden. Die Kosten schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro pro Blitzer. Das stehe allerdings nocht nicht genau fest, da es sich noch um einen Prototyp handelt.