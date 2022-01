per Mail teilen

Spektakulärer Einsatz der Polizei in Pirmasens: Am Sonntagabend wollte ein Motorradfahrer vor einer Kontrolle flüchten. Der Mann stand unter Drogen, die Maschine war geklaut.

Die Polizei entdeckte den Motorradfahrer am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr in der Innenstadt von Pirmasens. Die schwere Kawasaki fiel den Beamten auf, weil die Maschine weder Nummernschild noch Beleuchtung hatte. Der Fahrer habe bemerkt, dass die Polizei ihn kontrollieren wollte und sei daraufhin in einen Hinterhof abgebogen. Dort verlor der 32-Jährige allerdings aufgrund des verschneiten Bodens die Kontrolle über das Motorrad und stürzte.

Taser hindert Mann aus Pirmasens an der Flucht

Die 17 Jahre alte Beifahrerin des Mannes wartete nach dem Sturz an der Seite, während er versuchte, wieder auf die Kawasaki aufzusteigen und zu flüchten. Die Polizisten setzten einen Taser ein, um den Mann daran zu hindern. Daraufhin stürzte er erneut, blieb aber unverletzt.

Motorrad im Dezember als gestohlen gemeldet

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Motorrad bereits am 3. Dezember als gestohlen gemeldet wurde. Als der 32-Jährige durchsucht wurde, fanden die Beamten mehr als drei Gramm Amphetamin bei ihm. Außerdem gab er zu, unter Drogeneinfluss zu stehen. Ein Drogentest reagierte nach Angaben der Polizei anschließend positiv auf Amphetamin, Metamphetamin und THC. Eine in Absprache mit der Staatsanwaltschaft angeordnete Durchsuchung seiner Wohnung blieb ohne Ergebnis.

Beifahrerin wurde von ihrer Mutter abgeholt

Die Mutter der 17-Jährigen konnte ihre Tochter auf der Dienststelle der Polizei in Pirmasens abholen. Auch der bereits polizeibekannte Mann wurde nach Ende aller Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.