Pirmasens plant als erste Stadt in der Westpfalz eine Ausgangssperre für alle Bürger, falls der Corona-Inzidenzwert erneut über 200 steigen sollte. Am Dienstagabend lag der Wert bei 179 – für Mittwochabend sind 190 vorausgesagt.

Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) sagte, die Anzahl der Coronafälle in Pirmasens würde steigen. Für Mittwoch sei ein Inzidenzwert von rund 190 prognostiziert. Neben einem Dutzend neuen Fällen in zwei Altenheimen der Stadt gebe es vor allem im privaten Bereich viele Ansteckungen. Daher sei eine Ausgangssperre für alle Bürger zwischen 21 und 5 Uhr geplant. Damit verbunden ist auch der Verkauf von Alkohol verboten.

Weihnachten soll Ausgangssperre erst später greifen

Ausgenommen seien lediglich die Weihnachtstage: Da gelte die Sperre von Mitternacht bis 5 Uhr früh. Das Gesundheitsministerium hat den geplanten Maßnahmen bereits zugestimmt. Allerdings nicht allen Punkten, die die Stadt Pirmasens anvisiert hatte. So werde es kein generelles Besuchsverbot in Altenheimen geben. Das Ministerium sprach sich lediglich für Einschränkung der Besuchsregelungen in Altenheimen aus. Demnach soll täglich nur noch ein Besucher pro Bewohner für maximal eine Stunde erlaubt werden - sollte die Ausgangssperre in Kraft treten. Außerdem müsse der Besucher einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. Härte- und Sterbefälle seien von der Regelung ausgeschlossen.

Ausgangssperre tritt ab Inzidenz von 200 in Kraft

Wenn der Inzidenzwert die 200 überschreitet, werde das auf der Internetseite der Stadt bekanntgemacht. Die Maßnahmen gelten dann ab diesem Zeitpunkt zunächst bis 10. Januar.