Energie aus Biomüll in Pirmasens

Wir produzieren täglich sehr viel Müll. Was kann man damit Sinnvolles tun? In Pirmasens will man jetzt in einem Pilotprojekt aus Biomüll Energie gewinnen.

Es geht um eine relativ kleine, kompakte, mobile Anlage mit dem Namen "Mastershred". Sie kann auf kleinstem Raum stehen und braucht deshalb auch keine Baugenehmigung wie andere, viel größere Anlagen dieser Art. Diese in Pirmasens ist in einen Container eingebaut - am Anfang und am Ende stehen große Behälter, wie man sie zum Beispiel aus dem Transport für Bauschutt kennt.

Die Biomüllanlage mit dem Namen "Mastershred" passt in einen Container. SWR

In den ersten Behälter kommt der angelieferte Biomüll hinein. Dann wird er über viele Fließbänder transportiert - dabei wird der Müll in drei Schritten von allem befreit, was nicht zum Biomüll gehört. Manche Menschen entsorgen ja zum Beispiel verbotenerweise Metalldeckel oder Gabeln im Biomüll. Anschließend wird er zerkleinert und gepresst.

Anlage in Pirmasens produziert aus Biomüll auch Briketts zum Heizen

Am Ende entsteht flüssige Biomasse, aus der künftig Biogas gewonnen werden soll. Und damit nicht genug: Der ausgepresste Rest kann zu Briketts weiter verarbeitet werden, die man zum Beispiel zum Heizen nutzen könnte. Und schließlich könnte das gewonnene Material sogar in Biokohle umgewandelt werden - die einen höheren Heizwert als Braunkohle hat. Das Pilotprojekt, das erst einmal vier Wochen dauern soll, wird vom Prüf- und Forschungsinstitut in Pirmasens (PFI) begleitet.

Eine Analyse der Stadt Pirmasens hat ergeben, dass rund 20.000 Tonnen Biomüll angeliefert werden müssten, damit sich die Anlage rechnet. Diesen Bedarf kann Pirmasens nicht alleine decken - deshalb will die Stadt mit den umliegenden Kommunen zusammen arbeiten.

Ein weiterer, wichtiger Vorteil der Anlage: Sie spart Geld. Nach eigenen Angaben muss Pirmasens zurzeit rund eine halbe Million Euro pro Jahr ausgeben, damit der Biomüll fachgerecht entsorgt werden kann - Tendenz steigend. Sollte die Anlage sich rechnen, könnte diese Summe deutlich verringert werden.