Das Landesarbeitsgericht in Mainz entscheidet ab Montag darüber, ob die Kündigungen des insolventen Schuhherstellers Peter Kaiser aus Pirmasens rechtens waren.

30 ehemalige Mitarbeiter von Peter Kaiser haben beim Landesarbeitsgericht Berufung eingelegt, um weiter gegen ihre Kündigungen vorzugehen. Das Arbeitsgericht Pirmasens hatte zuvor entschieden, dass die Kündigungen des Schuhherstellers rechtens waren. Die neu gegründete Peter-Kaiser-Gesellschaft habe die etwa 170 Beschäftigten nicht übernehmen müssen, weil es sich nach Auffassung des Gerichts dabei um ein neues Unternehmen handelt.

Ehemalige Mitarbeiter wollen Kündigungen nicht hinnehmen

Dagegen hatten einige der Mitarbeiter geklagt und anschließend gegen die Entscheidung des Arbeitsgerichts Pirmasens Berufung eingelegt. Diese Berufungen werden in zwei Terminen am Landesarbeitsgericht in Mainz verhandelt. Der erste Verhandlungstag ist am Montag, der zweite am 7. Februar.

Peter Kaiser in Pirmasens nach Insolvenz für immer geschlossen

1838 hatte Peter Kaiser in einer kleinen Schuhwerkstatt in Pirmasens mit der Fertigung von Hausschuhen begonnen. 2021 hatte die Firma, die als eine der ältesten Schuhfabriken Europas gilt, zunächst Insolvenz angemeldet und anschließend die Produktion eingestellt.