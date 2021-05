per Mail teilen

Die Initiative „Pro Pfälzerwald“ aus Pirmasens hat eine Online-Petition gegen Windräder im Pfälzerwald gestartet. Am Samstagvormittag hatten bereits mehr als 10.000 Menschen die Petition unterzeichnet. Mit der Unterschriftenaktion wendet sich die Initiative direkt an Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Umweltministerin Anne Spiegel. Sie hatten den Bau von Windrädern im Pfälzerwald im Koalitionsvertrag zwischen SPD, FDP und Grünen verankert. Ziel der Online-Petition sei es, das größte zusammenhängende Waldgebiet Europas als UNESCO-Biosphärenreservat zu schützen und Windräder in den Randzonen des Pfälzerwaldes zu verhindern.