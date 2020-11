per Mail teilen

Wir befinden uns im Jahr 2020 nach Christus. In ganz Rheinland-Pfalz gelten Corona-Warnstufen. In ganz Rheinland-Pfalz? Nein! Eine Stadt namens Pirmasens war lange das gallische Dorf im Land.

Zugegeben, frei von Corona ist natürlich auch Pirmasens nicht. Doch die kleine Stadt in der Westpfalz erinnert trotzdem ein wenig an das berühmte gallische Dorf aus den Comics von Asterix und Obelix, das nicht damit aufhört, sich gegen die Römer zu wehren, die das Dorf erobern wollen.

Pirmasens war lange Zeit die einzige Kommune im Land, für die noch keine Corona-Warnstufe galt. Bis zum Nachmittag des 27. Oktober war die Stadt ein weißer Fleck auf einer ansonsten sehr roten Karte. Seitdem galt in Pirmasens Warnstufe Gelb. Inzwischen (Stand 29. Oktober) gilt für die Stadt die Warnstufe Orange.

Der Corona Warn- und Aktionsplan des Landes Rheinland-Pfalz, Stand 27. Oktober, 10:30 Uhr. Pirmasens ist der einzige weiße Fleck. Land Rheinland-Pfalz

"Pirmasens hat keinen Zaubertrank!" Markus Zwick, Oberbürgermeister von Pirmasens

Dass sich die Bürger seiner Stadt offenbar lange so gut an die Abstands- und Hygieneregeln hielten, freute Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU): "Die Pirmasenser haben von Anfang an sehr besonnen und verantwortungsvoll gehandelt und haben hier ohne Panik, aber auch nicht leichtfertig bisher die Krise überstanden. Aber Pirmasens hat auch keinen Zaubertrank. Ich denke, es ist auch ein großes Stück Glück dabei gewesen."

Zwar war Zwick auch stolz auf den Sonderstatus der Schuh-Stadt. Dennoch gehöre auch ein großes Stück Demut dazu, dass es Pirmasens bislang nicht so stark wie andere Kommunen getroffen habe. Ein Erfolgsrezept hatte Pirmasens nicht parat. Nach Angaben von Zwick hatte man nichts wirklich anders gemacht als andere Städte. Der Oberbürgermeister ging daher auch schon vor der erstmaligen Einstufung seiner Stadt in eine Warnstufe davon aus, dass auch in Pirmasens die Infektionszahlen weiter steigen werden. Er sollte Recht behalten.