Nachhaltigkeits-Projekt im Pfälzerwald endet

Acht Kommunen im Pfälzerwald haben im Rahmen eines Modellprojekts eine Nachhaltigkeitsstrategie für die kommenden Jahre entwickelt. Darunter auch die Stadt Pirmasens und die Gemeinde Sippersfeld im Donnersbergkreis. Pirmasens hat sich dabei zum Ziel gesetzt, den demografischen Wandel in der Stadt durch nachhaltige Angebote zu bremsen. Sippersfeld möchte gemeinsam mit den Bürgern und mit Rücksicht auf die Umwelt seinen Beitrag für eine nachhaltige Gesellschaft leisten. Unter anderem geht es dabei um familienfreundliches und lebendiges Wohnen. Auch die Mobilitätswende sei ein Thema, weil viele Menschen weiterhin vom eigenen Auto abhängig sind. Außerdem sollen bei allen Ideen die Lebensräume und die Artenvielfalt in der Natur geschützt werden. Die konkreten Strategien werden nach Angaben des Trägers, des Bezirksverbandes Pfalz, in den kommenden Monaten fertig ausgearbeitet und anschließend veröffentlicht.