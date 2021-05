Vor dem Schöffengericht in Pirmasens müssen sich am Donnerstag zwei mutmaßliche Diebe verantworten. Den Männern wird nach Angaben einer Gerichtssprecherin vorgeworfen, Ende 2019 Werkzeug im Wert von mehr als 40.000 Euro aus einer Pirmasenser Firma gestohlen zu haben. Die Männer sollen mit einem Transporter des Unternehmens geflüchtet sein. Einem der Angeklagten wird außerdem zur Last gelegt, in eine Bäckerei in Pirmasens eingebrochen zu sein und dort einen Stahltresor aufgebrochen zu haben. Er soll dabei Bargeld und Elektrogeräte gestohlen haben.