Das Müllheizkraftwerk in Pirmasens wird an ein Privatunternehmen verkauft. Das hat der Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestpfalz auf seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Mehrheitlich stimmten die Mitglieder des ZAS dafür, dass das Müllheizkraftwerk für 49 Millionen Euro an die Firma "Energy from waste" (EEW) verkauft wird. Sie betreibt bisher schon die Anlage. Lediglich die Vertreter der Stadt Pirmasens sprachen sich in der Versammlung gegen einen Verkauf aus, sie hätten es lieber gesehen, wenn die Müllverbrennungsanlage unter der Federführung des ZAS weiter betrieben worden wäre. EEW soll die Anlage am 1. Januar 2024 übernehmen. Gleichzeitig beschloss die Verbandsversammlung, dass der Preis pro Tonne verbranntem Müll angehoben wird. Grund dafür: Wegen eines Schadens an einer Turbine verdient das Kraftwerk zurzeit weniger Geld mit der gewonnenen Energie.