Mehrere Verletzte bei Grenadiermarkt-Schlägerei

Bei einer Schlägerei auf dem Grenadiermarkt in Pirmasens sind am Freitagabend mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist derzeit noch unbekannt, warum die Jugendlichen miteinander in Streit gerieten. Mindestens drei Menschen seien bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Die Polizei geht momentan von vier Angreifern aus, jedoch soll es weitere Beschuldigte sowie Geschädigte der Schlägerei geben. Diese seien jedoch vom Exerzierplatz geflüchtet, bevor die Polizisten vor Ort eintrafen. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.